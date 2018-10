«Uccidete bebè bianchi e impiccate genitori»: brano choc del rapper francese

Condividi

«Entrate negli asili nido e uccidete i bebè bianchi. Acchiappateli e poi impiccate i loro genitori». Queste sono solo alcune delle frasi choc contenute nell’ultimo brano del rapper francese Nick Conrad “Pendez les blancs” che tradotto significa proprio “Impiccate i bianchi”. «Appendeteli tutti, appendete i bianchi. Nessuna pietà, muoiano tutti insieme, dai l’esempio, torturali in gruppo», scandisce nel ritornello.

Conrad è stato interrogato e poi rilasciato e a suo carico pende un’accusa di incitamento all’odio razziale e rischia una condanna fino a 5 anni di carcere e 45 mila euro di multa. Il ministro dell’Interno francese Gérard Collomb ha fatto rimuovere il videoclip del brano da internet dove si vedeva un uomo bianco colpito da una pallottola alla schiena e impiccato con l’avvertimento “questo è solo l’inizio”. Intervistato da Rtl, Conrad ha respinto le accuse, sostenendo che il suo intendo non era incitare alla violenza e ha assicurato: «non sono razzista». Mentre su Facebook ha scritto: «Grazie a tutti per il sostegno. Ho visto, ho sentito, del bene, del male. Per chi sa e chi ha capito, ne uscirò più determinato che mai».

Fonte: Il Fatto Quotidiano

Ph: Facebook Nick Conrad