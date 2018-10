Vandali Venezia, Brugnaro: «ora puliscano»

Condividi

Linkedin email

I Carabinieri del Comando provinciale di Venezia sono riusciti ad identificare gli autori dell‘imbrattamento dei leoncini di San Marco e di altri monumenti. Si tratta di studenti universitari di Venezia, che vivono in città. Il sindaco Luigi Brugnaro ha ringraziato pubblicamente le forze dell’ordine per la pronta risposta nella risoluzione del caso. «Voglio ringraziare, a nome di tutta la città, i Carabinieri e la Polizia locale di Venezia perché hanno operato, facendo squadra e con abilità investigativa per ricostruire nei dettagli i fatti e raccogliere tutte le prove, tanto da portare i responsabili alla confessione. Non cerchiamo alcuna vendetta, ma chiediamo che provvedano alla pulizia, come risarcimento per un comportamento ingiustificabile. Grazie ancora alle Forze dell’Ordine che vegliano sulla nostra città».

(Ph. Brugnaro sindaco / Facebook)