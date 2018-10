Vicenza, residenti Borgo Berga: «rischio idraulico, no al lotto E»

Condividi

Alcuni residenti del nuovo quartiere di Borgo Berga a Vicenza e delle zone limitrofe hanno presentato un esposto in procura, corredato dalla relazione dell’ingegnere Luigi D’Alpaos, per ribadire la preoccupazione per il rischio idraulico che potrebbe provocare l’edificazione dell’area del lotto E.

«Intendiamo manifestare tutte le nostre preoccupazioni per gli eventuali danni, oltre a quello paesaggistico, che potrebbero derivare per la costruzione di 12 condomini nel lotto E». Preoccupazioni «confermate anche dalle osservazioni del professor D’Alpaos». Come riporta il Giornale di Vicenza a pagina 10, nella sua relazione del giugno scorso, il professore universitario ha rilevato che le nuove costruzioni aggraverebbero «le condizioni di pericolosità idraulica delle aree prossime alla confluenza» dei fiumi.