Vicenza, “salviamo la spiaggetta”, petizione contro progetto Cicero

“Salviamo la spiaggetta” di Vicenza. Questo l’appello social lanciato dai gestori dell'”Ultima spiaggia” a San Biagio e rilanciato da Coalizione Civica, contro l’ipotesi dell’assessore alla Mobilità Claudio Cicero di costruire una nuova strada dal parcheggio dei Carmini lungo la sponda del Bacchiglione, fino all’area animata negli ultimi quattro anni dalla “Tiki Beach”.

«Con un’unica mossa – attacca Coalizione Civica -, il genio della mobilità va contro a ben quattro forti esigenze della città: la necessità di spazi condivisi dei e per i giovani, ma non solo; una mobilità rispettosa dell’ambiente in cui dare sempre più spazio ai mezzi pubblici e sostenibili; il rispetto e la valorizzazione degli spazi architettonici e naturalistici; la sete di democrazia partecipativa e diretta».

Il capogruppo Ciro Asproso lancia la sfida all’assessore. «In Consiglio comunale – quando ho detto che avremmo avviato una raccolta firme – Cicero mi ha risposto che per lui la democrazia diretta non conta nulla… Facciamogli vedere che siamo in molti a pensarla diversamente». Qui l’indirizzo dove firmare la petizione online.

(Ph. Ciro Asproso consigliere comunale / Facebook)