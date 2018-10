Condividi

Mattinata di disagi per gli automobilisti che percorreranno la A4 e la A23 a causa di due incidenti avvenuti in mattinata. In A23, tra Udine Sud e Bivio A4/A23, in direzione del bivio A4, al momento ci sarebbero 6 chilometri di coda mentre sulla A4 Torino-Trieste, fra Villese e San Giorgio di Nogaro, in direzione Torino, si registrano code a tratti e traffico intenso.