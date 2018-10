Agec Verona, Sboarina “re tentenna” si tiene Niccolai

Condividi

Mentre arriva la buona notizia che il prossimo direttore generale di Agec (la società comunale veronese che gestisce l’edilizia popolare) sarà scelto tramite selezione pubblica e non più a chiamata diretta, langue invece la questione politica più importante: la permanenza dell’attuale cda, o meglio del presidente Roberto Niccolai. Un mese fa, i rumors lo davano in bilico, ormai in procinto di dover lasciare la poltrona, per essere diventato inviso al suo stesso “sponsor” in maggioranza, Michele Croce, che da leader della civica Verona Pulita lo aveva tra i suoi e ne aveva favorito la nomina da parte del neo-sindaco di centrodestra, Federico Sboarina. Il verbo va all’imperfetto, perché nel corso degli ultimi mesi i rapporti si sono deteriorati al punto da darlo appunto per uscente, sia pur contro la sua volontà: l’operazione di cui parlavano i beninformati a Palazzo Barbieri avrebbe dovuto configurare le dimissioni di gruppo del board, così da costringere il presidente a prendere la strada della porta. La vicenda dei funzionari patteggiatori nel caso giudiziario Tartaglia ha avuto il suo peso, così come l’errata valutazione personale del “suo” uomo da parte dello stesso Croce, nel frattempo divenuto amministratore della multiutility Agsm (e quindi anche diretto superiore aziendale di Niccolai).

Cos’è successo, allora? La domanda dovrebbe piuttosto essere girata al negativo: cosa non è successo? Il mistero é fitto. Da quel che si può capire, la mancata rimozione va ad aggiungersi alla casistica, ormai svariata, dei fronti in cui il comandante in capo dell’amministrazione scaligera, Sboarina, non riesce a vincere la sua inclinazione caratteriale a non prendere mai il toro per le corna, preferendo temporeggiare. Re Tentenna, come i maligni lo hanno ribattezzato, ha quanto meno dato l’assenso, facendola votare dalla maggioranza in consiglio, alla proposta di Marta Vanzetto del M5S di cambiare il sistema di individuazione del dg. Oggi, a far funzioni dopo il controverso licenziamento di Maria Cristina Motta, c’é sempre Giovanni Governo, che assieme a Niccolai avallò la promozione di livello di Dusi e la reintegrazione di Bianchi, i funzionari del caso sollevato da Vvox nella scorsa primavera. Ma di dar soddisfazione politica a Croce sollevando dall’incarico Niccolai, non se ne parla. Almeno finora. E forse, sine die.

