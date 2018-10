Bassano, crollano tetto e cornicione di un edificio in centro: 4 feriti

Condividi

Una parte del tetto e di un cornicione di un vecchio edificio di Bassano del Grappa (Vicenza) è crollato provocando 4 feriti. Il cedimento si è verificato in via Matteotti, una delle strade del centro storico, poco distante dal Municipio. Il più grave dei feriti è un ragazzo austriaco in vacanza, che avrebbe riportato la frattura di una gamba. Ferite più lievi per altre tre persone. Una delle quattro persone coinvolte nel crollo ha riportato uno stato di choc e anche per questo è stata sottoposta alle cure del caso. L’area sottostante il crollo è stata transennata in attesa delle verifiche statiche dell’edificio.

Il sindaco Riccardo Poletto ha firmato un’ordinanza che dispone che i proprietari del fabbricato eseguano immediatamente i necessari interventi di messa in sicurezza a salvaguardia dell’incolumità pubblica, mediante l’intervento di impresa qualificata che provveda all’esecuzione di tutto quanto necessario all’eliminazione del pericolo, poiché la sicurezza degli immobili è compito dei rispettivi proprietari. Di conseguenza via Matteotti rimarrà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra piazza Libertà e via Gamba, per il tempo strettamente necessario all’ultimazione degli interventi di messa in sicurezza. «Esprimo tutta la mia vicinanza e disponibilità alle quattro persone coinvolte nell’incidente e a tutto il gruppo di turisti che con loro visitava la città», ha dichiarato Poletto.

Ph: Di it:Utente:Jollyroger – Opera propria, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=833600