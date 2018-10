Borghi: «con nostra moneta risolveremmo molti problemi»

Condividi

Il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, torna ad evocare l’uscita dell’Italia dall’euro durante un’intervista a Radio anch’io su Rai Radio1. «Sono straconvinto che l’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei propri problemi. Il fatto di avere il controllo sui propri mezzi di politica monetaria è condizione necessaria, ma non sufficiente, per realizzare l’ambizioso ed enorme programma di risanamento. Ma per fare questo passo ci vuole accordo e consapevolezza da parte dei cittadini. Avessimo voluto andare oggettivamente allo scontro con l’Unione europea per arrivare a questo risultato, avremmo dichiarato il 3,1 come deficit, non il 2,4. In realtà noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un pò meglio», ha concluso.

Ph: Facebook Claudio Borghi Aquilini