Catalogna, un anno dopo: strade e treni bloccati

A un anno dal referendum indipendentista, la Catalogna torna in piazza per riaffermare l’obiettivo della secessione da Madrid. Migliaia di persone sono scese in strada a Barcellona a favore dell’indipendenza e i separatisti radunati dai Comitati per la Difesa della Repubblica (Cdr) hanno bloccato le principali strade, autostrade e ferrovie.

«Non dobbiamo desistere dall’unico modo possibile per vivere in una piena democrazia: la Repubblica e il suo riconoscimento internazionale», ha affermato in un videomessaggio pubblicato su Facebook Carles Puigdemont, l’ex presidente catalano in esilio in Belgio, che continua a sostenere la causa dell’indipendenza, ma si smarca dai sostenitori della secessione senza un accordo con le autorità spagnole.

Fonte: Messaggero

(Ph: verdaddigital.com)