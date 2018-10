Favoreggiamento immigrazione clandestina, arrestato sindaco Riace

Condividi

Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Al primo cittadino, diventato simbolo dell’accoglienza per i migranti, e alla compagna Tesfahun Lemlem si contesta di aver forzato le procedure per permettere ad alcune ragazze di restare in Italia, attraverso matrimoni di comodo. Inoltre a Lucano viene contestato l’affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti alle due cooperative sociali nate a Riace per dare lavoro a riacesi e migranti. Per i magistrati, si tratterebbe di un fraudolento affidamento diretto dell’appalto, disposto in deroga alle norme che obbligano ad una gara e a coop non inserite nel registro regionale di settore. Per il sindaco e la compagna sono stati disposti gli arresti domiciliari.

