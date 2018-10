Manovra, tensione Italia-Ue. Salvini: «non ci fermeranno»

Condividi

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini rimanda al mittente le critiche alla manovra finanziaria del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Junker. «Vogliamo lavorare per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini – ha dichiarato Salvini -. I diritti al lavoro, alla sicurezza e alla salute sono priorità del governo e andremo fino in fondo. Alla faccia di chi rimpiange l’Italia impaurita, quella con le aziende e il futuro in svendita. Non ci fermeranno». Ieri Junker in un evento a Friburgo, in Germania, aveva affermato: «dobbiamo evitare che l’Italia reclami condizioni speciali che, se concesse a tutti, significherebbero la fine dell’euro».

Il Commissario agli affari economici, Pierre Moscovici ha commentato le parole del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ieri lo aveva accusato di aver «aver aperto la bocca» e creato tensione sui mercati. «Cerchiamo di raffreddare la situazione – ribatte il commissario Ue -, ho visto che Luigi Di Maio mi accusa di terrorismo o di terrorizzare i mercati: non ha senso. Io svolgo il mio ruolo: fare in modo che le regole comuni siano rispettate da tutti».

«Quello che può creare turbolenze – ha aggiunto – non sono le mie parole, ma quello a cui reagisco».

