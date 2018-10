Condividi

Sono arrivati i primi fiocchi di neve ad imbiancare le montagne venete. Era stato annunciato che con le precipitazioni di ieri, lunedì primo ottobre, ci sarebbero state ottime probabilità di vedere le cime innevate e così è stato. La neve è caduta fino ad una quota di 1700-1800 metri, con accumuli irrisori ma non per questo meno emozionanti. Come per esempio le immagini che ci regala il rifugio Val Formica Cima Larici

Ecco una carrellata di scatti direttamente dalle webcam di rifuginrete.it