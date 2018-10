Olimpiadi 2026, l’idea di Sboarina: «apertura dei Giochi in Arena»

Condividi

08:30 – Dopo la decisione del Coni di candidare Milano-Torino alle Olimpiadi 2026, arrivano le dichiarazioni del sindaco di Verona, Federisco Sboarina, che ribadisce la «disponibilità ad ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi in Arena, luogo di suggestione unico al mondo, che darebbe un valore aggiunto alla manifestazione».

Sboarina si spinge oltre: «penso anche al ruolo culturale che la nostra città potrebbe esercitare nell’ottica di offerte diffuse sul territorio regionale per le delegazioni. Non dimentichiamo infatti che, in quanto ad attrattiva turistica, la nostra città nel Veneto è seconda solo a Venezia. Anche sull’intrattenimento musicale – conclude – la nostra Fondazione Arena potrebbe avere spazio, magari in collaborazione con la Fenice». (Fonte: Ansa – 01/10 17:21)