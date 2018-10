Padova, 17enne si toglie la vita. Ultimo post sui social: «sogni infranti»

Condividi

«Qualche sogno infranto». È questo l’ultimo post scritto sui socia dalla ragazzina 17enne di Padova che ha deciso di togliersi la vita nella notte tra sabato e domenica. Tre parole che ad un primo sguardo potrebbero significare qualche delusione che può accadere soprattutto in un’età come la sua, ma che in realtà nascondevano un grande malessere interiore che l’ha portata a pensare che la sua vita fosse diventata insopportabile.

Oltre a queste tre parole criptiche, la ragazza non ha lasciato nessun biglietto per i suoi genitori, gli stessi che la mattina successiva hanno trovato il suo corpo senza vita nella rimessa al pian terreno dell’abitazione. La 17enne, infatti, ha aspettato che tutti fossero a letto per compiere quel gesto definitivo.

Vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678

