Rotta (Pd): «Italia fuori da euro? Borghi irresponsabile»

«Gli esponenti della maggioranza continuano a giocare con i risparmi degli italiani. Oggi è il presidente Borghi, che svela il progetto finale del governo di portarci fuori dall’Euro, a scatenare la tempesta perfetta sull’Italia». Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico (in foto), in risposta alle parole dell’esponente Leghista. «In poche ore lo spread è schizzato sopra i 300 punti, la borsa è crollata e l’Euro è scivolato a 1,15 dollari. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera – sottolinea Rotta – parla di una moneta tutta italiana per risolvere i problemi del Paese, ma ottiene la dimostrazione plastica che sarebbe solo un disastro per l’Italia e per i suoi cittadini».

«Lega e 5 Stelle, in un continuo braccio di ferro a chi la spara più grossa, ci stanno riportando ai tempi della crisi che ha costretto gli italiani a sacrifici pagati sulla propria pelle e con le proprie tasche. Dopo una manovra irresponsabile – aggiunge la deputata veronese -, volta solo a dare soddisfazione ai vicepremier gialloverdi, e gli auspici di Italexit, è il momento di iniziare ad occuparsi delle cittadine e dei cittadini e smetterla con questa campagna elettorale continua».