Bimba di 1 anno piange “troppo”, quello che le fa il padre è orribile

La “colpa” di questa piccola di 14 mesi sarebbe stata quella di piangere troppo a lungo. Sarebbe stato questo lamento continuo a scatenare la follia del padre, un 29enne del Texas, che ha iniziato a scuoterla e a colpirla con forti pugni alla testa e al torace. L’uomo ha perso talmente il controllo che subito dopo ha preso un tubetto di colla sigillante e gliel’ha spalmata sulla bocca e sugli occhi semisoffocando la piccola.

Dopo essersi reso conto di quello che aveva appena fatto, invece di chiamare i soccorsi per tentare di salvare la bambina, è scappato. A trovarla in condizioni gravissime è stata la madre che ha subito dato l’allarme: la piccola è stata portata in ospedale dove si è cercato di limitare i danni mentre la polizia si è messa sulle tracce del padre-orco. L’hanno trovato poco dopo ancora in fuga: è stato arrestato senza possibilità di uscire con cauzione.

Ph: Odessa Police Department