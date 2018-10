Boschi modella per un giorno, Toscani la fotografa per Maxim [VIDEO]

Condividi

«Un’esperienza nuova per me e anche molto divertente proprio perchè insolita». Inizia con queste parole il video del backstage del servizio fotografico fatto a Maria Elena Boschi da Oliviero Toscani per la rivista Maxim che uscirà in edicola il 4 ottobre. L’ex ministro ha voluto mostrato un lato inedito di sè.

«A cominciare dall’alzataccia stamattina per arrivare da Roma in Toscana dopo che ieri sera ho fatto le 2 e mezzo in commissione in parlamento a lavorare. Per fortuna c’era un maestro come Oliviero Toscani quindi tra la sua capacità e quella dei truccatori e dei parrucchieri spero che il risultato alla fine non sia così male. Abbiamo nascosto un po’ i postumi della nottata in parlamento. E’ stato comunque divertente provare a mettersi in gioco in modo anche scherzoso, con un racconto un po’ diverso non tanto concentrato sul mio lavoro ma più sulla parte personale e privata».