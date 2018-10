Cittadella (Pd), chiesta archiviazione per ex assessore De Rossi

Condividi

Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto l’archiviazione per l’ex assessore al Commercio di Cittadella Filippo De Rossi (in foto), accusato di aver cercato di convincere due commercianti a concedergli favori sessuali in cambio dello stralcio di alcune multe, in quanto non esistono prove evidenti che attestino i fatti.

Compiaciuto il legale di De Rossi, Andrea Bertollo: «siamo contenti che il magistrato abbia creduto a tutte le prove che abbiamo portato – spiega sul Corriere del Veneto a pagina 10 – ora le parti offese potrebbero fare opposizione all’archiviazione e il giudice potrebbe chiedere nuove indagini, per cui l’esultanza è contenuta, siamo soddisfatti, ma attendiamo gli esiti».

(Ph. Comune Cittadella)