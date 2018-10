Domestica appesa al settimo piano, invece di aiutarla filma caduta [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Questo terribile video è stato girato nel marzo del 2017. Una donna si è messa a filmare la sua domestica etiope mentre si trovava appesa ad una finestra al settimo piano di un appartamento in Kuwait. Nonostante continuasse a implorare di aiutarla, la donna non si è lasciata impietosire e ha continuato a filmare fino alla caduta. Fortunatamente la domestica si è salvata riportando la frattura di un braccio e altre ferite minori.

La notizia di oggi è che la donna senza pietà dietro al telefono è stata condannata ad un anno ed otto mesi di prigione. La datrice di lavoro ha tentato di giustificarsi spiegando di aver filmato per dimostrare che non aveva mai picchiato la donna e che era stata una sua scelta quella di voler fuggire dalla finestra. Ma per i giudici è colpevole non solo di non averla aiutata, ma di averla filmata e di aver postato il video sui social.