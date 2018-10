Este (Pd), vigili del fuoco salvano volpe ferita

Condividi

Nella tarda mattinata di oggi a Este (Padova) lungo la Monselice Mare, i vigili del fuoco hanno salvato un bellissimo esemplare di volpe. L’animale era ferito alle zampe posteriori ed era finita in un fosso in mezzo all’erba alta. La volpe è già stata affidata alle cure del veterinario e, una volta guarita, verrà rimessa in libertà.