Ferretto Group, 40% ceduto a cinesi torna in mani vicentine

La quota del 40% di Ferretto Group ceduta nel 2015 al colosso cinese Dong Fang Precision Science torna nelle mani della famiglia di imprenditori vicentini. Lo riporta il Corriere del Veneto a pagina 15. «Siamo orgogliosi e soddisfatti del percorso fatto con il nostro partner cinese», sottolinea il presidente Gian Carlo Ferretto in una nota. «Gli ultimi sono stati tre anni di crescita intensa per la nostra azienda, quest’anno siamo giunti ad aprire un nuovo stabilimento in Bosnia ed Erzegovina per la produzione di scaffalature metalliche e carpenteria, chiuderemo il ‘18 raggiungendo circa 100 milioni di euro di ricavi. Desideriamo quindi ringraziare Dong Fang per la collaborazione e anche per l’apertura dimostrata in questa operazione, con la quale vogliamo dare più linfa e velocità al nostro sviluppo».