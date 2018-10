Leone San Marco imbrattato, lettera di scuse al sindaco Brugnaro

Condividi

Una dei quattro giovani che venerdì scorso hanno imbrattato uno dei leoncini di piazza San Marco a Venezia ha fatto recapitare una lettera di scuse al sindaco Luigi Brugnaro. Lo riporta Carlo Mion su La Nuova Venezia a pagina 17: «la ragazza – scrive il legale della studentessa 21enne di Ca’ Foscari – è profondamente dispiaciuta di quanto è successo e ribadisce che lei non è coinvolta nell’imbrattamento. Conosceva un po’ la ragazza, ma non i due ragazzi. Le dispiace di non aver impedito il gesto perché si trovava nelle vicinanze. È disposta ad incontrare il sindaco per chiedere scusa di quanto è avvenuto».

(Ph. Luigi Brugnaro / Facebook)