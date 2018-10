Condividi

Linkedin email

Gira per le vie cittadine di Carpi, in provincia di Modena, con un trattore. Non perchè sia un contadino che sta trasportando l’uva della vendemmia ma per aggirare le limitazioni al traffico introdotte con le misure antismog prese dalle regioni del Nord, Emilia Romagna compresa. L’imprenditore che ha avuto questa idea ha spiegato: «non ho notato limitazioni per questo tipo di mezzo così ho deciso di utilizzarlo per venire in città».

Fonte: Gazzetta di Modena