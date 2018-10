Regione, approvata nuova legge artigianato veneto

Condividi

«Pur consapevoli che l’approvazione di una norma non basta per eliminare le difficoltà con cui i nostri imprenditori si confrontano quotidianamente, siamo convinti che possa essere un ottimo punto di partenza per scrivere una nuova pagina per l’artigianato in Veneto». Con queste parole Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, esprime soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale della nuova normativa per il settore. «Siamo protagonisti – aggiunge Bonomo – di un traguardo storico che dopo 31 anni dall’ultimo atto legislativo porta l’artigianato Veneto nel nuovo millennio con un provvedimento cucito su misura per le imprese. E trattandosi di artigianato non poteva che essere così».

Soddisfatto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. «Se da un lato si punta alla semplificazione delle procedure burocratiche – spiega -, dall’altro lo strumento normativo vuole sostenere il settore, che ha conosciuto un lungo periodo di crisi con la chiusura di migliaia di imprese. L’obiettivo comune è far conoscere meglio e di più la qualità del prodotto artigianale veneto nel mondo e favorire la crescita del settore». Le imprese artigiane, aggiunge Zaia, «costituiscono ancora oggi un volano fondamentale dell’economia veneta e rappresentano un serbatoio occupazionale che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare, oltre che un patrimonio in termini di creatività e tradizione da non disperdere».

