Brugnaro: «lavori socialmente utili per vandali San Marco»

15:55 – Il Comune di Venezia sta pensando a un percorso di lavori socialmente utili per i quattro studenti universitari che hanno imbrattato con della vernice rossa uno dei leoncini di Piazza San Marco. Una di loro, che sostiene di essere stata solo testimone dell’atto vandalico, ha inviato una lettera chiedendo di poter incontrare il sindaco, Luigi Brugnaro (in foto). «Ma non c’è solo lei – ha detto il primo cittadino – ci sono anche gli altri tre. Sono quattro, e quattro vogliamo vederne. La città pretende le scuse, non vendette. Gli faremo fare lavori socialmente utili. Ma pretendiamo di incontrarli, per chiudere la questione».

«Chi pensa di fare gesti del genere, deve sapere che a Venezia non è il caso: primo, perché li prendiamo, secondo perché gli facciamo fare una figuraccia. Va disincentivato l’effetto emulativo. Questi vandalismi ormai colpiscono un po’ tutte le città. Noi siamo forti – conclude Brugnaro -, non abbiamo bisogno di vendicarci, ma se hai fatto un atto del genere ne devi rispondere. Diventeranno testimonial di ciò che non si può fare». (Fonte: Ansa)

(Ph. Comune Venezia)