Vicenza, multe per chi bivacca a Palazzo Chiericati

Vietato stazionare sulle scale di Palazzo Chiericati a Vicenza (in foto), pena una una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. È quanto prevede l’ordinanza a cui sta lavorando la polizia locale su disposizione del sindaco Francesco Rucco. «Questa mattina – afferma Rucco – abbiamo assistito all’ennesimo imbrattamento delle colonne di Palazzo Chiericati, monumento palladiano simbolo della nostra città, recentemente ristrutturato e pulito. Per troppo tempo si è confidato sulla buona educazione e sul buon senso delle persone per preservarlo, ma a quanto pare servono azioni più forti e decise».

Di qui la necessità di un deterrente per i tanti giovani che bivaccano sulle scale, gettano rifiuti, disturbano, arrivando talvolta fino a imbrattare le colonne. «È anomalo – sottolinea il sindaco – che all’ingresso di un museo civico cittadino, luogo di cultura frequentato da visitatori e turisti, in cui sono custodite di opere di inestimabile valore, sia permesso lo stazionamento di giovani, e meno giovani, i cui intenti sono tutt’altro che culturali. Quest’ordinanza colma un vuoto evidente e, ci auguriamo, porterà ordine in un’area che dà accesso al centro storico pedonale e che rappresenta il biglietto da visita della città del Palladio».

(Ph. Wikipedia / Iron bishop)