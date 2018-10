La carica dei baby vegani: all’asilo 8500 bimbi non mangiano carne

Condividi

Linkedin email

Non è più tempo dei giochi e della spensieratezza all’asilo. Nel 2018 i bimbi già pensano che non vogliono mangiare carne e pesce. Per alcuni addirittura nei piatti non deve esserci nemmeno ombra di uova e formaggio. Si tratta dei cosiddetti baby vegani e vegetariani che nel 2017, secondo i dati distribuiti da Milano Ristorazione, l’azienda che si occupa di rifornire le mense del capoluogo lombardo dai nidi fino alle medie, sono stati 8.503 ed hanno segnato un +60% nel giro di 5 anni. Una scelta che nel 38,5% dei casi è dettata dalla convinzione di un effetto benefico sulla salute mentre per il 20,5% è presa solo per amore per il genere animale.

Fonte: Tgcom24