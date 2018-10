Ladispoli, kitesurfer risucchiato da elicottero militare: è grave

Condividi

Grave incidente sulla spiaggia di Ladispoli dove un kitersurfer è stato risucchiato dal vortice d’aria creato da un elicottero militare che stava eseguendo un’esercitazione. Il 50enne ha riportato trauma e lesioni e si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico Gemelli di Roma dove i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Gli investigatori stanno cercando di rispondere ad alcuni interrogativi come per esempio il fatto che nella zona dov’è avvenuto l’incidente, un’area naturale protetta, non è chiaro se potessero essere compiute attività di addestramento. A Ladispoli intanto stanno montando le polemiche per queste esercitazioni, con i mezzi che volano a bassa quota.

