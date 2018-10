Bitonci: «stop a vincolo bilancio Comuni»

Condividi

08:00 – «Il Mef ha emanato la circolare per lo sblocco degli investimenti per i Comuni. Finalmente dopo 5 anni di centrosinistra in cui nulla è stato fatto per i Comuni, questo governo è riuscito a dare risposte concrete ai territori liberando gli avanzi di amministrazione che rimarranno nella disponibilità dell’ente che lo realizza». Lo comunica il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci (in foto).

«Stop quindi alla mannaia del prelievo forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio. In manovra di bilancio, poi, è previsto anche un altro pacchetto per gli Enti Locali con ulteriori semplificazioni e sblocchi per i Comuni virtuosi». (Fonte: Ansa)

(Ph. Massimo Bitonci / Facebook)