Selfie mortali, 259 vittime in 6 anni

259 morti per selfie in 6 anni. E’ questo il terribile dato che emerge dallo studio pubblicato sul Journal of Family Medicine and Primary Care dell’All India Institute of Medical Sciences che ha calcolato quante persone abbiamo perso la vita per colpa di scatti estremi.

70 delle vittime è morta per annegamento. La seconda causa principale è l’incidente con un mezzo di trasporto in particolare per selfie scattati vicino a treni. Le altre cause invece sono cadute, incidenti, scosse elettriche e attacchi di animali. L’età media delle vittime è di 22,9 anni, la maggior parte di sesso maschile. Per quanto riguarda i Paesi dove avvengono questi incidenti, il triste primato va all’India, seguita dalla Russia, dagli Usa e dal Pakistan.