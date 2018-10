Tangenti Abano (Pd), ex sindaco Claudio ai servizi sociali

Condividi

09:45 – Luca Claudio, ex sindaco di Abano e Montegrotto Terme (in foto), è stato ammesso in prova ai servizi sociali e farà ogni settimana alcune ore di volontariato in una cooperativa sociale di Vigonza (Padova). Lo ha stabilito il Tribunale di sorveglianza di Milano, competente perché nel capoluogo lombardo l’ex amministratore, che patteggiò 4 anni per tangenti, venne arrestato per un residuo di pena, dopo una sentenza della Cassazione che rese definitivo il giudizio.

I magistrati della Sorveglianza hanno consentito all’ex sindaco di lavorare in un’azienda del veneziano come impiegato, e di prestare servizio come volontario in una cooperativa che si occupa di recupero di materiale usato, magazzini, facchinaggio. Luca Claudio aveva patteggiato in udienza preliminare per le accuse di tangenti su appalti comunali, e sta affrontando in questi mesi altri due processi: uno per bancarotta, relativo alla gestione di un hotel che gestiva con altre persone, ed un altro sempre per corruzione, riguardante la bonifica dell’area ex Giarre ad Abano Terme. (Fonte: Ansa)