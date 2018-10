Condividi

«Ho votato secondo coscienza». Giustifica così il suo voto alla mozione della Lega contro l’aborto in consiglio comunale la capogruppo del Pd di Verona Carla Padovani. Lo fa ai microfoni del Tg2000 spiegando che «la vita è un valore universale e non di partito. Sulla legge 194 non mi sembra che il Pd abbia una linea chiara. Non mi aspettavo tutte queste polemiche».

Ph: Carla Padovani Facebook