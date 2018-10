Gp Thailandia, brutto incidente per Lorenzo: come sta [VIDEO]

Condividi

Brutto incidente questa mattina durante le prove libere 2 del Gp di Thailandia per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo è rovinato a terra mentre la sua Ducati si è completamente disintegrata. Il pilota non ha mai perso conoscenza ed è stato subito portato via in barella. E’ stato sottoposto ad accertamenti al piede destro e al polso sinistro e i primi esami avrebbero escluso fratture.

Lorenzo è stato quindi dichiarato “fit” e potrà scendere in pista per il weekend. Ancora da accertare le cause dell’highside, guardando le immagini il motore sembra essersi spento all’improvviso mentre stava affrontando una curva a 150 km/h.