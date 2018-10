Loreo (Ro), spari e inseguimento dopo aver speronato auto militari

Condividi

Linkedin email

11:38 – Un nordafricano ha creato non poco scompiglio nella notte a Loreo, in provincia di Rovigo. Mentre stava guidando una Volkswagen Golf si è imbattuto in una pattuglia che gli ha intimato di fermarsi. Non solo l’uomo non ha eseguito l’ordine ma ha speronato l’auto di servizio e si è dato alla fuga. A quel punto il capopattuglia ha estratto l’arma di ordinanza e ha sparato alcuni colpi contro la macchina. Per tutta risposta il fuggitivo è sceso dalla vettura e ha tentato di proseguire la sua fuga a piedi. E’ stato bloccato e ammanettato poco dopo.

Si è scoperto successivamente che, oltre ad essere irregolare, il nordafricano trasportava un quantitativo non precisato di cocaina. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di detenzione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, mentre la Procura sta valutando quello di tentato omicidio. (Fonte: Ansa – 10:03)