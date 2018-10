Maltempo al Sud, Veneto solidale: protezione civile pronta a partire

Condividi

Per essere pronto ad aiutare comuni e cittadini della Calabria colpiti dalle avversità atmosferiche delle ultime ore, la protezione civile regionale del Veneto si è messa subito a disposizione, raccogliendo intanto la disponibilità dei volontari veneti. Anche se al momento non c’è ancora la richiesta di un immediato invio delle risorse, la Regione ha comunicato di aver allertato l’intero apparato in vista di un’eventuale partenza di squadre e colonne di mezzi. Lo rende noto l’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che si è già messo in contatto con il Dipartimento nazionale per essere informato sulle eventuali necessità

«In tutte le occasioni in cui siamo stati interpellati – afferma Bottacin – il Veneto ha sempre risposto, confermando la collaudata efficienza della nostra protezione civile. Ci auguriamo che nelle prossime ore la situazione in Calabria possa migliorare, ma è certo che il Veneto in caso di bisogno sarà presente massicciamente per portare aiuto alle popolazioni colpite».

Ph: Twitter @emergenzavvf