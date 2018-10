Nubifragi al Sud, morti donna e figlio di 7 anni: disperso bimbo di 2

Condividi

In queste ore il Sud è flagellato da violenti nubifragi che stanno provocando danni e purtroppo anche vittime. A Lamezia Terme Stefania Signore di 30 anni e suo figlio di 7 sono stati trovati morti mentre risulta ancora disperso il secondo bimbo di 2 anni che era con loro. A lanciare l’allarme ieri sera era stato il marito: la donna e i suoi figli sono stati sorpresi dalla furia del maltempo mentre si trovavano in auto. La vettura era stata trovata dai soccorritori con le frecce d’emergenza attivate ma all’interno dell’abitacolo non c’era nessuno. I corpi sono stati ritrovati in mattinata in un torrente.

Nel frattempo la situazione è drammatica: sono centinaia le richieste di soccorso ai vigili del fuoco e si sta valutando di dichiarare lo stato d’emergenza. Non arrivano buone notizie nemmeno dalle previsioni meteo che annunciano altri due giorni di nubifragi in tutto il Sud (clicca qui per vedere il video).

