Oderzo, bestemmie contro assessore: annullata mostra artista

Il Comune di Oderzo (Treviso) ha deciso di annullare l’esposizione delle opere dell’artista Roberto Fabris organizzata dall’associazione culturale “Kantiere Misto” dopo che lo stesso artista durante la premiazione del concorso indetto nella mostra “Oderzo Es-posta” aveva inveito con bestemmie e insulti sessisti contro la giuria e l’assessore Corte. La sindaca di Oderzo Maria Scardellato ha fatto sapere in una circolare di voler negare l’autorizzazione all’associazione. «In ragione del contegno inqualificabile in presenza di minorenni tale contributo indiretto contrasterebbe con le finalità educative della manifestazione» si legge nella nota del Comune.

L’associazione Kantiere Misto risponde con una nota sul suo blog: «premesso che esecrabili sono le bestemmie e gli insulti sessisti del sig. Roberto Fabris. Simili comportamenti sono condannati dal regolamento della manifestazione e dallo stesso codice etico della nostra Associazione – come sono condannati insulti di carattere omofobo e razzista. L’organizzazione dell’evento Oderzo Es-Posta, qui rappresentata, – prosegue l’associazione – procede alla squalifica del succitato artista ed all’annullamento del premio assegnato, che non verrà quindi consegnato come previsto dal regolamento. In qualità di organizzatori facciamo presente che ci consideriamo danneggiati da tale comportamento esecrabile».

(Ph. Facebook – Kantiere Misto)