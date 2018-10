Banksy colpisce ancora: guardate cosa accade al quadro [VIDEO]

Condividi

Un quadro dello street artist Banksy, che non si è mai fatto vedere in volto, era appena stato venduto per 900 mila sterline, quando si è autodistrutto. Non è chiaro se si sia trattato di una coincidenza, di un inconveniente o altro. Alcuni ipotizzano che lo stesso artista fosse presente in sala ed abbia azionato un meccanismo. In molti sui social elogiano la genialità della’artista, attribuendogli l’autodistruzione della sua stessa arte.

E niente Banksy è un genio . Una girl with ballon all’asta da Sotheby’s viene aggiudicata per oltre £ 900k. Lui probabilmente in sala preme un bottone e l’opera si distrugge.

Un po’ come il nostro governo con la credibilità del paese.

Alla fine è arte. pic.twitter.com/e3Iy2HYCha — l’aspide (@aspide_l) 6 ottobre 2018

#Banksy fa il trappolone a Sotheby’s e il dipinto si autodistrugge durante l’asta. Astanti a bocca aperta. Cos’è il genio, cos’è il marketing 👌 https://t.co/fYLH7hogty — Dario Marchetti (@dario_marchetti) 6 ottobre 2018

Performance da Sotheby’s: «È certamente il primo pezzo a essere triturato spontaneamente al termine dell’asta» #Banksy https://t.co/Vg4u0Lwj6p — Ciccio Mannino (@cicciomannino) 6 ottobre 2018

