Cassamarca, l’ipotesi Nordio presidente

Il Comune di Treviso sta ufficialmente cercando un nuovo presidente per la Fondazione Cassamarca. Come riporta la Tribuna a pagina 26 infatti è stato pubblicato il bando per la ricerca di tre candidature che verranno poi presentate in occasione del rinnovo generale del Consiglio di Indirizzo. Il nome che circola per la presidenza è quello dell’ex magistrato Carlo Nordio, con Gian Paolo Gobbo, ex sindaco di Treviso e segretario nathionàl della Lega Nord che lo affiancherebbe in tandem facendogli da vice.

