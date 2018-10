Evade domiciliari in ambulanza: arrestato ex sindaco Montegalda

Condividi

L’ex sindaco di Montegalda (Vicenza) Carlo Zecchinato è stato arrestato per aver evaso i domiciliari, misura impostagli dopo la condanna a 18 mesi per bancarotta fraudolenta. Lo riporta Enrico Ferro sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 27. Zecchinato, che risiede a Padova, è stato fermato dai carabinieri della città del Santo mentre era alla guida di un’ambulanza con addosso una divisa della Croce Rossa. Ai militari ha detto di essere un volontario. La Croce Rossa, sostengono gli inquirenti, ha collaborato con gli agenti, confermando che il permesso per uscire con l’ambulanza come volontario non è ancora stato perfezionato.