Il principe povero: «vivo in castello ma sono iscritto al collocamento»

Condividi

Linkedin email

Ha il sangue blu, ma è al verde. Fabrizio Massimo Brancaccio è erede di una grande dinastia nobiliare romana e ha il titolo di principe di Arsoli. È un fisico nucleare che ha abbandonato il lavoro nel 1999 per motivi di salute. Nel processo che lo vede accusato di mancati pagamenti nei confronti dell’ex moglie e dei figli si è difeso lamentando le sue condizioni economiche indigenti. «Vivo in un castello. Ma sono povero. Sono iscritto al centro per l’impiego, ma non mi hanno mai chiamato» ha detto. L’ex moglie vorrebbe 1000 euro al mese. «Vivo grazie alla pensione di mia madre nel castello di famiglia – ha aggiunto -. Lei prende poco più di mille euro al mese».

(Fonte: Ilmessaggero)

(Ph Facebook – Jack SP)