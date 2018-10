Manovra, Ue scrive a Tria: «seria preoccupazione per deficit»

Condividi

Linkedin email

09:35 – La Commissione Ue ha risposto al ministro dell’economia Giovanni Tria che nei giorni scorsi aveva scritto una lettera per spiegare la manovra finanziaria che prevede un deficit del 2,4% nel 2019, che scenderà all’1,8 nel 2021. all’Italia la lettera di risposta al messaggio del ministro Tria che accompagnava il Def. Nella lettera dell’Ue si parla di «seria preoccupazione» per lo sforamento del deficit e si ricorda all’Italia che deve rispettare gli obiettivi di bilancio previsti dal regolamento europeo per non violare il Patto incorrendo in sanzioni. A sua volta il ministro Tria risponde così: «il deficit è prassi. Preoccupazioni infondate». (Fonte: Ansa 07:00)