Pfas, Miteni ferma per 3 mesi

L’azienda Miteni di Trissino (Vicenza) ha annunciato la sospensione dell’attività per un periodo che potrebbe arrivare alle 13 settimane, cioè circa 3 mesi, per effettuare manutenzioni e bonifiche. Lo ha comunicato la stessa azienda ai lavoratori, che entreranno in cassa integrazione. A tal proposito, si legge in una nota sindacale, lunedì 8 ottobre alle 10 ci sarà un incontro tra sindacati e prefetto di Vicenza.