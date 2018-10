Verona, Sboarina: «enorme strumentalizzazione su aborto»

Condividi

18:42 – «E’ una enorme strumentalizzazione, che tra l’altro non capisco a chi giovi, visto che il centrosinistra ne esce diviso». Con queste parole il sindaco di Verona Federico Sboarina commenta le polemiche seguite alla mozione anti-aborto e pro-vita approvata giovedì notte in consiglio comunale. «Tutti quelli che hanno parlato della mozione – spiega Sboarina – o non sanno leggere o non l’hanno letta, o sono in malafede. Personalmente – aggiunge il sindaco- propendo per quest’ultima, visto che il documento parla d’altro, non di abolire la 194, una legge dello Stato che va applicata, non di limitare la libertà delle donne su un tema tanto delicato. E’ invece per aumentare la libertà delle donne, spiegano gli art. 1-2-5 della legge, che è stata votata la mozione. Il Consiglio infatti – conclude Sboarina- chiede alla giunta di reperire fondi per alcune associazioni che lavorano per applicare questi articoli, per aiutare le donne a superare le cause magari anche economiche che potrebbero indurre all’interruzione di gravidanza». (Fonte: Ansa 16:04)