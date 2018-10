Giallo a Vicenza, cade da 4 piano e muore

Condividi

09:57 – Un uomo di 54 anni residente a Thiene è stato trovato morto ieri a Vicenza nel giardino di un condominio in viale Milano. Sarebbe precipitato dal quarto piano, ma non è ancora chiara la dinamica. Il corpo senza vita è stato trovato da due operai. L’auto dell’uomo, una Bmw bianca, era parcheggiata in strada e aveva ricevuto alcune multe, segno che probabilmente era lì da più tempo. Sono stati interrogati familiari e amici del 54enne per fare chiarezza. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. (Fonte: Ansa 07/1019:51)