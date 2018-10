Litiga con fidanzata e la “vende” su e-Bay: incredibile risposta

Condividi

Dopo un litigio in un negozio Dale Leeks, inglese, ha pensato di vendicarsi con la sua fidanzata Kelly Marie Seager inserendo un annuncio su “e-Bay“, noto portale per gli annunci online. «Fa un rumore lamentoso costante. Non ha nessun danno serio, ma da vicino ti accorgi che è usata» ha scritto, mettendo in vendita la fidanzata come fosse una macchina.

Quello che non si aspettava Dale era una risposta e invece qualcuno ha offerto 70 mila sterline, circa 80 mila euro. Ed è solo una, la più alta, delle circa 100 risposte che gli sono arrivate. Ovviamente l’annuncio è stato subito rimosso, dato che è vietato vendere parti umane. Pare anche che Kelly non si sia offesa, probabilmente lusingata dall’alta valutazione ricevuta.

(Fonte: Ilmessaggero)