Migranti, Salvini: «voli charter da Germania? Chiudo aeroporti»

Condividi

Linkedin email

Voli charter dalla Germania con migranti a bordo, destinazione Italia. L’idea della cancelliera Angela Merkel e del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker di mandare indietro i migranti “secondari” a quanto pare verrà messa in pratica a breve. Giovedì 11 ottobre infatti dovrebbero arrivare 40 migranti a Fiumicino. Tale azione è prevista dal Patto comunitario siglato a Dublino. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha reagito così su Facebook: «se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti – conclude Salvini -come abbiamo chiuso i porti».

(Fonte: Corriere.it)