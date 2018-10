Olimpiadi 2026, anche Asiago vuol farne parte

Condividi

Linkedin email

Il sindaco di Asiago (Vicenza) Roberto Rigoni Stern (in foto) commenta l’accordo tra Milano e Cortina per la candidatura alle prossime Olimpiadi invernali del 2026. Lo riporta Vincenzo Pittureri sul Giornale di Vicenza a pagina 38. «Inizialmente Zaia aveva garantito che l’Altopiano avrebbe fatto parte del progetto – ha detto Rigoni Stern -, poi ha dirottato tutto sul Trentino e su Predazzo per le gare di mezzofondo. Ci sono rimasto molto male». In ogni caso sia Rigoni Stern che il sindaco di Gallio Emanuele Munari rimangono fiduciosi e speranzosi che alcune gare possano svolgersi anche sull’Altopiano, trovando un accordo con la Regione.

(Ph. Facebook – Roberto Rigoni Stern)