Reddito cittadinanza, Piero Angela: «non crea ricchezza»

Il noto giornalista divulgativo Piero Angela, prossimo ai 90 anni, è stato intervistato ieri da Massimo Gramellini nella trasmissione di Rai3 “Le parole della settimana“. Ha parlato della sua carriera, del legame tra chi crede nell’oroscopo e chi non crede nei vaccini, ma è stato incalzato anche sulla politica. Alla domanda cosa ne pensa del “reddito di cittadinanza?” ha risposto che «non crea ricchezza», aggiungendo che la politica raramente lo fa, limitandosi a distribuire le risorse. Ma a produrre la ricchezza di solito sono altre attività umane come la scienza. «È molto grave – ha detto Angela – che lo Stato non tenga conto di entrate e uscite facendo salire debito pubblico e spread».

(Ph. Facebook – Le parole della settimana)