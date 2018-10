“Be_ART”, debutta il nuovo festival dell’arte vicentina

Condividi

Sabato 13 ottobre, a Vicenza, debutterà il festival “Be_Art“, organizzato dall’associazione Liberi Pensatori, con il patrocinio del Comune e della Regione del Veneto: due settimane per discutere di arte, ma anche per fare arte e ricerca sull’arte, insieme a oltre 50 ospiti da tutto il Nord Italia in 13 incontri nei luoghi della cultura e della produzione artistica vicentina. Nata a inizio 2017, l’associazione vanta ormai quasi 50 iscritti, tutti giovani studenti universitari o post universitari, che intendono vivere la città non più da semplici abitanti, ma da cittadini consapevoli del suo ricco patrimonio storico-artistico e animati dalla volontà di diffonderne la conoscenza e il godimento da parte di tutti, attraverso il rinnovamento dei contenuti e delle modalità di comunicazione al pubblico.

«Spesso si dice che i giovani non fanno niente per la nostra città – ha detto il sindaco Francesco Rucco, alla presentazione del festival in sala Stucchi, affiancato dal consigliere comunale Leonardo De Marzo, membro dell’associazione, che ha fatto da tramite con gli uffici comunali -. Ecco, qui abbiamo invece l’esempio contrario, positivo, dei Liberi Pensatori». Per il presidente dell’associazione, Francesco Poli, «Vicenza ha grandi potenzialità, spesso inespresse, che hanno solo bisogno di essere valorizzate per essere apprezzate, in particolare dai giovani, che spesso invece vanno a cercare fuori città ciò che non sanno esiste sul loro territorio».

Dopo l’inaugurazione in programma per venerdì 12 ottobre, con una cena nel loggiato della Basilica palladiana, dal 13 al 26 ottobre “Be_Art” propone una serie di appuntamenti a tema in compagnia di artisti, galleristi, designer, giornalisti, professori universitari, addetti del settore in enti pubblici, direttori di festival, attori di teatro e musicisti. Tra questi Gian Ruggero Manzoni, artista e critico internazionale, Giuseppe Barbieri, professore all’Università di Venezia, Marco Fazzini, direttore del festival Poetry Vicenza, Sotirios Papadapoulos, professore architetto all’Accademia delle belle arti di Verona, Giuseppe Dal Bianco, musicista, Cesare Benedetti, presidente di Zeta Farmaceutici, Giobatta Meneguzzo, collezionista e anima del Museo Casabianca di Malo, e Romano Concato, architetto del Gioiello di Vicenza.